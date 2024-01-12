الخارجية الأمريكية تقول إن الدول العربية ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن غزة إذا انضمت إسرائيل للجهود

واشنطن- “القدس العربي”: عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من رحلة استغرقت سبعة أيام في الشرق الأوسط، حيث زار تسع دول لمناقشة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والصراعات التي تهدد بحرب إقليمية أوسع.

ميللر: الدول العربية مستعدة للدخول في شراكة مع الولايات المتحدة بشأن حلول قصيرة وطويلة الأجل للفلسطينيين في غزة

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية، مات ميلر، فإن الدول العربية مستعدة للدخول في شراكة مع الولايات المتحدة بشأن حلول قصيرة وطويلة الأجل للفلسطينيين في غزة، ولكن فقط إذا كانت إسرائيل مستعدة للانضمام.

وقال ميللر لشبكة ” إم سي إن بي سي” يوم الجمعة:” لقد سافرنا إلى تسع دول واجتمعنا مع القادة في كل منها، وتمكنا من تأمين اتفاقيات مع كل هؤلاء الشركاء العرب، وكذلك مع تركيا” مؤكداً “أنهم كانوا جميعاً على استعداد لإجراء تلك المحادثات”.

وقال: ” إنهم ينسقون مع الولايات المتحدة وهم على استعداد لاتخاذ خطوات حقيقية لتحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة والنظر في كيفية إعادة بناء غزة وإقامة حكم بقيادة فلسطينية في غزة” .

وتابع ميللر “لكنهم كانوا على استعداد للقيام بذلك فقط إذا كان لديهم شريك على الجانب الآخر في إسرائيل وإذا كانت إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات ملموسة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وسافر بلينكن إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية لمواصلة المناقشات الدبلوماسية مع تصاعد التوترات في المنطقة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت الرحلة الأخيرة هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني وتشريد جميع سكان القطاع تقريباً.

وكشف ميلر أنه خلال الرحلة الأخيرة، “كان هناك بالفعل فارق عن الرحلات السابقة ” لأن الشركاء العرب الذين تحدثوا معهم بعد الهجمات الأولية لم يكونوا مستعدين لمناقشة إعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة، لكنهم الآن مستعدون لذلك”.

وبحسب ما ورد، أجرى بلينكن “محادثة صريحة للغاية” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية حول “الشركاء الذين ستكسبهم” إسرائيل في العالم العربي إذا وافقت على مستقبل غزة.

وقال ميلر: ” الأمر يتطلب خيارات صعبة، وليس فقط خيارات صعبة من الشركاء العرب في المنطقة، بل خيارات صعبة حقاً من إسرائيل”. “ولذا فإن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتخذ تلك الخيارات الصعبة بالنسبة لإسرائيل. لا يمكننا اتخاذ تلك الخيارات الصعبة لأي من هذه البلدان”.

وقال ميلر إنّ الولايات المتحدة تخطط للعب دور قيادي في تقديم رؤيتها بشأن إعادة إعمار غزة، وأضاف أنّ بلينكن “سيواصل تقديمه” و”مواصلة الضغط” في الرحلات المقبلة إلى المنطقة في الأسابيع والأشهر المقبلة.