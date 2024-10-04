سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الخارجية الأمريكية تقول إن رجلا يحمل الإقامة وقُتل في لبنان هو مواطن أمريكي

4 - أكتوبر - 2024

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واشنطن:  قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الرجل الذي يحمل الإقامة في الولايات المتحدة وقُتل في لبنان هذا الأسبوع هو مواطن أمريكي وإن واشنطن تعمل على فهم ملابسات الحادث.

ولقي كامل أحمد جواد من ديربورن بولاية ميشيغان حتفه في غارة جوية إسرائيلية يوم الثلاثاء في لبنان، وفقا لما ذكرته ابنته وصديق له ونائبة بالكونغرس الأمريكي تمثل منطقته.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قال في وقت سابق إن واشنطن تعلم أن مقيما دائما بشكل قانوني وليس مواطنا أمريكيا قُتل في لبنان. لكن الوزارة أكدت اليوم أنه مواطن أمريكي.

وقال المتحدث “نحن على علم بالأنباء التي تفيد بوفاة كامل جواد الذي نؤكد أنه مواطن أمريكي ونشعر بالقلق”.

وأضاف “كما أوضحنا مرارا وتكرارا، فمن الضروري أخلاقيا واستراتيجيا أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وأي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة”

وحث حاكم ولاية ميشيغان الحكومة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل في لبنان، وكثير منهم من ميشيغان، خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على البلاد.

(رويترز)

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  1. يقول البيت الاسود:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 12:09 ص

    ليقتل و يموت 100 مليون مواطن أمريكي من أجل عيون نتنياهو.

    رد

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