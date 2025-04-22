الخارجية الأمريكية تكشف عن إصلاح شامل للوزارة

واشنطن: كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء عن إجراء إصلاح شامل لوزارته، وذلك في ظل خطط لخفض عدد الموظفين في الولايات المتحدة بنسبة 15% مع إغلاق ودمج أكثر من 100 مكتب حول العالم كجزء من تفويض إدارة ترامب “أمريكا أولا”.

وتعتبر خطة إعادة التنظيم، التي أعلنها روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تفصيلها في وثائق، هي أحدث مجهود يقوم به البيت الأبيض لرسم صورة جديدة للسياسة الخارجية الأمريكية وتقليص حجم الحكومة الاتحادية.

وقال روبيو في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الوزارة: “لا يمكننا الفوز بمعركة القرن الحادي والعشرين ببيروقراطية متضخمة تخنق الابتكار وتسيء تخصيص الموارد الشحيحة”.

وأضاف: “لهذا السبب، وبتوجيه من الرئيس ترامب وبناء على تعليماتي، أعلن عن إعادة تنظيم الوزارة لكي تتمكن من مواجهة التحديات الهائلة للقرن الحادي والعشرين وتطبيق شعار أمريكا أولا”.

وتشمل الخطط دمج 734 مكتبا وإدارة إلى 602 مكتبا وإدارة بالإضافة إلى نقل 137 مكتبا “إلى موقع آخر داخل الوزارة لزيادة الكفاءة”، وفقا لصحيفة وقائع.

يشار إلى أن الملياردير إيلون ماسك يعلب دورا رئيسيا في تقليص حجم الحكومة كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم استحداثها. ويقول إن هذه الخطوة توفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.

وتهدف هذه الخطوة لإقالة الآلاف من العاملين الاتحاديين وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي وإغلاق وكالات بالكامل وترحيل المهاجرين وتقليص الحماية للمتحولين جنسيا وخفض التمويل الاتحادي للبرامج الصحية. وقد قوبلت هذه الخطوة باحتجاجات في الولايات المتحدة.

(أ ب)