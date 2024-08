واشنطن تتهم حماس باستخدام مستشفى الشفاء “كمركز قيادة”.. والحركة تنفي وتتهمها بـ”إعطاء إسرائيل ضوءاً أخضر لمزيد من المجازر”

“القدس العربي”: اتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حركة حماس باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصا مستشفى الشفاء الذي يستمر حوله القتال العنيف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تستخدمان “مركز قيادة ومراقبة انطلاقا من مستشفى الشفاء” في قطاع غزة.

وقال للصحافيين في الطائرة التي تقل الرئيس جو بايدن إلى كاليفورنيا، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني الأربعاء، “إنها جريمة حرب”.

وأضاف كيربي أن حماس والجهاد تستخدمان “بعض المستشفيات في قطاع غزة، بما فيها مستشفى الشفاء. وهناك أنفاق تحته لإخفاء ودعم عملياتهما العسكرية ولاحتجاز رهائن“.

وقال أيضا “لا نؤيد ضربات جوية على مستشفى، ولا نريد تبادلا للنيران في مستشفى حيث يحاول أناس أبرياء وعزل ومرضى تلقي العلاج”.

The United States says Hamas and the Palestinian Islamic Jihad use hospitals in Gaza and the tunnels underneath them, including Al-Shifa, to conceal their operations and to hold hostages.

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 14, 2023