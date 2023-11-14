واشنطن تتهم حماس باستخدام مستشفى الشفاء “كمركز قيادة”.. والحركة تنفي وتتهمها بـ”إعطاء إسرائيل ضوءاً أخضر لمزيد من المجازر”

“القدس العربي”: اتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حركة حماس باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصا مستشفى الشفاء الذي يستمر حوله القتال العنيف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تستخدمان “مركز قيادة ومراقبة انطلاقا من مستشفى الشفاء” في قطاع غزة.

وقال للصحافيين في الطائرة التي تقل الرئيس جو بايدن إلى كاليفورنيا، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني الأربعاء، “إنها جريمة حرب”.

وأضاف كيربي أن حماس والجهاد تستخدمان “بعض المستشفيات في قطاع غزة، بما فيها مستشفى الشفاء. وهناك أنفاق تحته لإخفاء ودعم عملياتهما العسكرية ولاحتجاز رهائن“.

وقال أيضا “لا نؤيد ضربات جوية على مستشفى، ولا نريد تبادلا للنيران في مستشفى حيث يحاول أناس أبرياء وعزل ومرضى تلقي العلاج”.

NEW AUDIO The United States says Hamas and the Palestinian Islamic Jihad use hospitals in Gaza and the tunnels underneath them, including Al-Shifa, to conceal their operations and to hold hostages. This is audio from White House National Security Spokesperson John Kirby.… pic.twitter.com/aX5iqPhY5G — Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 14, 2023

من جهته، أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تطلب “إجلاء المرضى في شكل آمن”، وتؤيد أن يتولى طرف ثالث هذه العملية.

ولا يزال آلاف المدنيين محتجزين داخل مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وضع وصفته الأمم المتحدة بأنه “مروع”.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي إن واشنطن لا تريد رؤية أي مدنيين، “وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات” وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار.

وقال إن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.

ومضى يقول “نريد إجلاء آمنا للمرضى في المستشفيات حتى يتمكنوا من الابتعاد عن طريق الأذى. وسندعم طرفا ثالثا مستقلا، طرفا ثالثا يحظى بالاحترام للاضطلاع بعمليات الإجلاء هذه”.

وأضاف ميلر “نعلم أن حكومة إسرائيل ستدعم مثل هذه الخطوة أيضا… والسؤال هو هل ستسمح حماس بإجلاء المرضى من المستشفيات أم ستواصل استخدامهم دروعا بشرية؟”.

واسترسل قائلا إن واشنطن تجري محادثات مع عدد من منظمات الإغاثة الإنسانية بخصوص عمليات إجلاء محتملة للمرضى، لكنه لم يحدد أيا من هذه المنظمات ولم يقدم تفاصيل.

حماس: “ضوء أخضر لمزيد من المجازر”

بدورها، أدانت حركة حماس تبني الولايات المتحدة “أكاذيب الاحتلال” الإسرائيلي حول استخدام الحركة “المستشفيات (في قطاع غزة) لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة”.

وقالت الحركة، في بيان، إن تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والبيت الأبيض في هذا الصدد “بمثابة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات لتدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه”.

وتابعت: “نجدد دعوتنا للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتجوال والاطلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

حماس: نجدد دعوتنا للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتجوال والاطلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في غزة

وتحاصر القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء بمدينة غزة والتي تقول إنه يقع فوق مقر لمسلحي حماس. وأصبح المستشفى محط قلق دولي بسبب المخاوف من وقوع المدنيين داخله في مرمى النيران المتبادلة.

وتنفي حماس وجود مقاتلين وتقول إن 650 مريضا وما بين خمسة إلى سبعة آلاف مدني آخرين محاصرون داخل زمام المستشفى تحت نيران مستمرة من القناصة وطائرات مسيرة. وتقول إن 40 مريضا لقوا حتفهم في الأيام القليلة الماضية، من بينهم ثلاثة أطفال خدج بسبب انقطاع الكهرباء عن حضاناتهم.

(وكالات)