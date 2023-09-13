الخارجية الأمريكية: سنفرض عقوبات على موسكو وبيونغ يانغ إذا أبرمتا صفقات سلاح

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن “لن تتردد” في فرض المزيد من العقوبات على روسيا وكوريا الشمالية إذا أبرمتا أي صفقات أسلحة جديدة.

أصدر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر هذا التحذير في مؤتمر صحافي ردا على أسئلة حول الاجتماع الذي عقد في روسيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ميلر “لقد اتخذنا بالفعل عددا من الإجراءات لفرض عقوبات على الكيانات التي توسطت في مبيعات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا ولن نتردد في فرض إجراءات إضافية إذا أصبح ذلك ملائما”.

وأضاف أنه من “المثير للقلق” أن تبحث روسيا وكوريا الشمالية تعزيز التعاون والذي قد يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع “عندما ترون ما يبدو أنه تعاون متزايد وربما عمليات نقل عسكرية، فهذا أمر مقلق للغاية ومن المحتمل أن يشكل انتهاكا لقرارات عديدة صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

(رويترز)