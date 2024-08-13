الخارجية الأمريكية: شركاؤنا في قطر سيعملون على مشاركة حماس بمحادثات وقف إطلاق النار

واشنطن: قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الشركاء في قطر أكدوا لواشنطن أنهم سيعملون على أن يكون لحماس تمثيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع تماما أن تمضي المحادثات قدما.
تطالب حماس بخطة قابلة للتطبيق لتنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار بدلا من إجراء المزيد من المحادثات.
وقال مسؤول في حماس لرويترز إن تقريرا لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن الحركة تعتزم الحضور يوم الخميس خاطئ.
(رويترز)
حصار مطبق وسيطرة تامة من جميعة الجهات!
هه شطحات عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي بلا معنى في ظل غطرسة وعنجهية عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒
على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي أن تكف عن الرقص على الحبلين فمن جهة هي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ومن جهة تدعي السعي لوقف إطلاق النار على غزة العزة و هي لا تسطيع السيطرة على عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀