سياسة | دولي

الخارجية الأمريكية: شركاؤنا في قطر سيعملون على مشاركة حماس بمحادثات وقف إطلاق النار

13 - أغسطس - 2024

رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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واشنطن: قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الشركاء في قطر أكدوا لواشنطن أنهم سيعملون على أن يكون لحماس تمثيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع تماما أن تمضي المحادثات قدما.
تطالب حماس بخطة قابلة للتطبيق لتنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار بدلا من إجراء المزيد من المحادثات.
وقال مسؤول في حماس لرويترز إن تقريرا لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن الحركة تعتزم الحضور يوم الخميس خاطئ.
(رويترز)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 6:44 م

    حصار مطبق وسيطرة تامة من جميعة الجهات!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 6:46 م

    هه شطحات عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي بلا معنى في ظل غطرسة وعنجهية عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 6:50 م

    على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي أن تكف عن الرقص على الحبلين فمن جهة هي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ومن جهة تدعي السعي لوقف إطلاق النار على غزة العزة و هي لا تسطيع السيطرة على عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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