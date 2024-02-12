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واشنطن: لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح بداية هجوم شامل- (فيديو)

منذ 22 دقيقة

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

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“القدس العربي”: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن واشنطن لا ترى أن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح هي بداية لهجوم شامل في المنطقة التي يحتمي بها النازحون من سكان قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إنه بدون خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، فإن واشنطن لن تدعم المضي قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.

وأضاف أنه لا يعتقد أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل سيكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل.

وأعلنت إسرائيل أنّها تمكّنت من “تحرير رهينتين” ليل الأحد- الإثنين خلال عمليّة في رفح، التي تشهد أعنف المعارك وعمليات القصف وحيث يتكدس 1,4 مليون نازح فلسطيني.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه العملية أدت إلى سقوط “نحو مئة شهيد”.

ورحب البيت الأبيض بـ”تحربر الرهينتين” على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي قال “إنه لا يمكن أن تكون هناك نهاية لأزمة غزة إلا إذا أطلقت حماس سراح جميع الرهائن”.

(وكالات)

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