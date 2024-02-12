واشنطن: لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح بداية هجوم شامل- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن واشنطن لا ترى أن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح هي بداية لهجوم شامل في المنطقة التي يحتمي بها النازحون من سكان قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إنه بدون خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، فإن واشنطن لن تدعم المضي قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.

وأضاف أنه لا يعتقد أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل سيكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل.

State Department Matthew Miller: “Sometimes people pretend that the USA has a magic wand that it can wave to make any situation in the world roll out the way we would want it to and that is never the case. We use the tools that are available to influence [Israel’s] policy.” pic.twitter.com/V5jCn4Xilo — Philip (@rulesbasedworld) February 12, 2024

وأعلنت إسرائيل أنّها تمكّنت من “تحرير رهينتين” ليل الأحد- الإثنين خلال عمليّة في رفح، التي تشهد أعنف المعارك وعمليات القصف وحيث يتكدس 1,4 مليون نازح فلسطيني.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه العملية أدت إلى سقوط “نحو مئة شهيد”.

ورحب البيت الأبيض بـ”تحربر الرهينتين” على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي قال “إنه لا يمكن أن تكون هناك نهاية لأزمة غزة إلا إذا أطلقت حماس سراح جميع الرهائن”.

(وكالات)