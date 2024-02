واشنطن: لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح بداية هجوم شامل- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن واشنطن لا ترى أن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح هي بداية لهجوم شامل في المنطقة التي يحتمي بها النازحون من سكان قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إنه بدون خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، فإن واشنطن لن تدعم المضي قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.

وأضاف أنه لا يعتقد أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل سيكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل.

State Department Matthew Miller: “Sometimes people pretend that the USA has a magic wand that it can wave to make any situation in the world roll out the way we would want it to and that is never the case. We use the tools that are available to influence [Israel’s] policy.” pic.twitter.com/V5jCn4Xilo

