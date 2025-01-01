الخارجية الأمريكية لـ”القدس العربي”: سلّمنا آخر تونسي في غوانتانامو لبلاده

عاجل.. مسؤول في حماس: الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار

عاجل.. مسؤول في حماس: أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب ووقف إطلاق النار

عاجل.. مسؤول في حماس: وافقنا على قائمة من 34 أسيرا قدمتها إسرائيل للتبادل في اتفاق وقف إطلاق النار