سياسة | عربي | المغرب العربي

الخارجية الأمريكية لـ”القدس العربي”: سلّمنا آخر تونسي في غوانتانامو لبلاده

1 - يناير - 2025

حسن سلمان
حجم الخط
1

تونس- “القدس العربي”: أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سلمت آخر معتقل تونسي في سجن غوانتانامو إلى السلطات التونسية.

وقال أندرو سترايك المتحدة باسم الوزارة في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “قامت حكومة الولايات المتحدة، بالتشاور مع حكومة تونس، بتأمين عودة كريمة للمواطن التونسي رضا بن صالح اليزيدي إلى وطنه”.

وأضاف “بعد إعادة اليزيدي إلى وطنه، لم يعد هناك مواطنون تونسيون محتجزون في خليج غوانتانامو”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت قبل يومين تسليم اليزيدي لتونس، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك 26 معتقلاً في خليج غوانتانامو، 14 منهم سيتم نقلهم للخارج.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2025 الساعة 4:31 م

    وصمة عار على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي سجن غوانتنامو ✌️🇵🇸

    رد

أخبار ذات صلة

المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه لـ”القدس العربي”: “حكومات ديموقراطية” هذا ما تخشاه تل أبيب في سوريا والعالم العربي
3 - يناير - 2025
منظمة تونسية تطالب بالإفراج عن 120موقوفاً بـ«قضايا وهمية» في ليبيا
2 - يناير - 2025
«الدستوري الحر» يحذِّر من استخدام القضاء التونسي لـ«تصفية» زعيمته عبير موسي
29 - ديسمبر - 2024
المعارضة التونسية تدعو للتظاهر للإفراج عن المعتقلين في قضية التآمر
23 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية