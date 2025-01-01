الخارجية الأمريكية لـ”القدس العربي”: سلّمنا آخر تونسي في غوانتانامو لبلاده

تونس- “القدس العربي”: أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سلمت آخر معتقل تونسي في سجن غوانتانامو إلى السلطات التونسية.
وقال أندرو سترايك المتحدة باسم الوزارة في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “قامت حكومة الولايات المتحدة، بالتشاور مع حكومة تونس، بتأمين عودة كريمة للمواطن التونسي رضا بن صالح اليزيدي إلى وطنه”.
وأضاف “بعد إعادة اليزيدي إلى وطنه، لم يعد هناك مواطنون تونسيون محتجزون في خليج غوانتانامو”.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت قبل يومين تسليم اليزيدي لتونس، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك 26 معتقلاً في خليج غوانتانامو، 14 منهم سيتم نقلهم للخارج.
وصمة عار على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي سجن غوانتنامو ✌️🇵🇸