الخارجية الأمريكية لـ «القدس العربي»: نعمل على حلّ الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل

لندن ـ «القدس العربي»: قامت «القدس العربي» بتقديم سؤال مطوّل حول المسؤولية الأمريكية عن الأوضاع الإنسانية في غزة، للخارجية الأمريكية، أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة هي الطرف الأكبر تأثيرا، على إسرائيل، في الوقت الراهن.

وأكدت أن تصرفات إسرائيل فيما يتعلق بقوانين الحرب والقوانين المرتبطة بالتعامل مع سكان تحت الاحتلال ستعتبر لدى نسبة كبرى من الرأي العالمي، مرتبطة بقرارات «البيت الأبيض» بقدر ما هي مرتبطة بحكومة إسرائيل.

غزة الآن تحت حصار منذ عشرة أيام، ومجمل مقومات الحياة البشرية مقطوعة: الماء، والكهرباء، والوقود، والعلاج. الناس بدأت باستخدام مياه غير صالحة للشرب ونحن نتحدث عن 2,3 مليون شخص أغلبهم من الأطفال.

وحسب تقارير موثقة من «بي بي سي» ووسائل إعلام أخرى، فإن إسرائيل قصفت مناطق آمنة وجهت السكان نحوها، كما قصفت عربات تحمل نازحين رغم أنهم كانوا فارين إلى أماكن طلبت منهم إسرائيل التوجه إليها. هناك أكثر من مليون نازح، والطواقم الطبية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، تعرضت لـ 17 انتهاكا حتى الآن. رئيس الحكومة الإسرائيلية يقول إنه لم يسمح بمساعدات إنسانية حتى الآن. ما هي المواقف الأمريكية المتعلقة بالنقاط الآنفة؟

أجابت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليزابيث ستكني، قائلة: «نحن نعلم أن الوضع الإنساني وضع عاجل. وكما قال الوزير بلينكن، فإننا نعتقد أن المدنيين لا ينبغي أن يعانوا بسبب وحشية حماس. وهذا يعني أنه، من بين جملة أمور أخرى، يجب أن يحصلوا على الغذاء والماء والدواء وجميع الضروريات الأساسية التي يحتاجون إليها. وهذا هو بالضبط ما نعمل عليه».

كانت معالجة الوضع الإنساني في غزة أحد أهداف زيارة الوزير بلينكن إلى المنطقة. وقد ناقش الوزير مسألة التأكد من كون المدنيين في مأمن من الأذى وأن يتمكنوا من الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها. والولايات المتحدة تعمل بجهد لإيصال المساعدة إلى غزة والتأكد من بقاء المدنيين في مأمن من الأذى.

وقد عين الرئيس السفير السابق ديفيد ساترفيلد مبعوثا أمريكيا خاصا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط. وسيتولى المبعوث الخاص ساترفيلد آلية الدبلوماسية الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال العمل على تسهيل توفير المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين وتعزيز أمن المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء الولايات المتحدة.