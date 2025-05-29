الخارجية الأمريكية: متفائلون بشأن وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن تفاؤل كبير بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه إسرائيل.

وقالت متحدثة الخارجية تامي بروس، في مؤتمر صحافي: “لا نعلم بعد ما إذا كانت حماس قد قبلت هذا المقترح، لكننا نعتقد أنه واعد للغاية”.

وأضافت أنه ليس لديهم معلومات واضحة حتى الآن عما إذا كانت حماس قد قبلت هذا العرض، موضحةً أنه إذا تم قبوله، فإن اتفاق وقف إطلاق النار سيجلب السلام إلى المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن واشنطن عرضت على حركة حماس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة يحظى بدعم إسرائيل.

وادّعت القناة الـ”12″ العبرية الخاصة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بأن تل أبيب وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الجديد للإفراج عن ذويهم.

وقالت القناة إن نتنياهو أبلغ العائلات خلال اجتماع عقده معهم اليوم، أن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدمه ويتكوف، في إطار جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وتقدّر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصرّ على صفقات جزئية ويتهرّب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصرّ حاليا على إعادة احتلال غزة.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.

(الأناضول)