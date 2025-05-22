سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الخارجية الأمريكية: نعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سوريا

22 - مايو - 2025

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واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت.

وذكرت متحدثة الخارجية تامي بروس، أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وأن الوقت حان لذلك.

وأضافت في تصريح صحافي، أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيتم بسرعة.

وأوضحت أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتا معينا حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد.

ومؤخرا، أعلن ترامب وكذلك الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 22, 2025 الساعة 10:46 م

    ههه نعم بعد أخذ الضوء الأخضر من عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸🤕☝️🔥🐒🚀

    رد
  2. يقول عربي مهموم:
    مايو 23, 2025 الساعة 6:48 ص

    الاحداث الاخيرة اثبتت ان العرب خسروا كل شيء، السلم و الحرب.
    اثبتت انهم ليسوا على شيء و ان بأسهم بينهم شديد.
    العرب شعوب و انظمة حكم على حد السواء.
    قد نجد للحكام عذرا لا نجده للشعوب. شعوب رضت بحياة
    الذل و الاستكانة و الاستهلاك البائس، على حساب الكرامة.
    رضوا بالحياة الدنيا.
    اثبتت ايضا، ان الانسانية شعار زائف.
    و ان القانون الدولي في الحقيقة هو قوة امريكا الاقتصادية
    و العسكرية.

    رد

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