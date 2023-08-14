 الخارجية الأمريكية: واشنطن سترسل مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها سترسل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتادا مضادا للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.

(رويترز)