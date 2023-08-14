 الخارجية الأمريكية: واشنطن سترسل مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها سترسل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة بقيمة 200 مليون دولار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتادا مضادا للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.
(رويترز)
المساعدات السابقة التي لامست السبعين مليار دولار لأوكرانيا من أمريكا فقط…يبدو قد { نشفت } من حرارة المدافع.
وصدق الشاعر القول: { وإذا المنيّة أنشبت أظفارها,,,,,,,ألفيت كلّ تميمة لا تنفع }.أمريكا غير مصدّقة أنّ الانفراد بالقمة سقط عنها وتدهدى منذ الأمس؛ كسقوط الحجرإذا تدهدى نحو الوادي؛ كحجر امرؤ القيس.أمريكا تقودها عقلية المقامر الفاقد للحظّ…التي تقول: ربّما سأكسب هذه الجولة بالحظّ؟ ولات ساعة حظّ.لأنّ قرار التاريخ الستراتيجيّ لا يقوم على الحظوظ.