سياسة | دولي | الولايات المتحدة

واشنطن: لن نشارك في مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة

منذ 49 دقيقة

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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واشنطن: قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت لصحافيين خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تحضر مؤتمرا مزمعا بشأن حل دولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

ومن المقرر عقد المؤتمر في وقت لاحق من الشهر الجاري في الأمم المتحدة.

 وحول الكارثة الإنسانية في غزة، قال بيغوت إن الوزارة تعمل باستمرار على إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، زاعما أن حركة حماس تحول المساعدات إلى سلاح من خلال النهب.

وأضاف “لدينا نظام معمول به، نحاول إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة بطريقة لا تتعرض فيها للنهب من جانب حماس… هذا هو الواقع الذي ندفع من أجله.. محاولة إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى هناك”.

(وكالات)

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