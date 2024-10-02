الخارجية الأمريكية: واشنطن نظمت رحلة جوية لمغادرة بيروت اليوم

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة نظمت الأربعاء رحلة جوية بين بيروت واسطنبول للسماح للمواطنين الأمريكيين الراغبين بمغادرة لبنان بالقيام بذلك في أوج تصعيد للنزاع بين اسرائيل وحزب الله.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن حوالى سبعة آلاف أمريكي اتصلوا بالوزارة طلبا لمعلومات حول سبل مغادرة لبنان رغم انهم لن يغادروا جميعا.

وأضاف، أتاحت رحلة الأربعاء نقل نحو مئة أمريكي وأفراد عائلاتهم مشيرا الى أن واشنطن تعمل منذ عدة أيام مع شركات طيران لا تزال تسيّر رحلات لإيجاد أماكن على هذه الرحلات للمواطنين الأمريكيين.

وقال “نأمل في تنظيم رحلات إضافية في الأيام المقبلة”.

ولا يتوافر أي رقم عن عدد المواطنين الأمريكيين في لبنان لكن يقدر أن هناك عشرات الآلاف مع احتساب مزدوجي الجنسية.

وطلبت وزارة الخارجية السبت مغادرة عائلات موظفي سفارتها في لبنان، وحثت المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان طالما أن خيارات الرحلات التجارية لا تزال متاحة لكنها لم تصدر أمر إجلاء.

(رويترز)