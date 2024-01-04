الخارجية الأمريكية: واشنطن وباريس تدعوان إلى “تجنب التصعيد في لبنان وإيران

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا اتفقا على السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب توسّع الحرب في الشرق الأوسط بعد ضربات في لبنان وإيران.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن وكولونا بحثا عبر الهاتف الأربعاء في “أهمية التدابير لمنع توسع النزاع في غزة، بما في ذلك خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران”.
(أ ف ب)
هه هل بدأت عصابة البيت الأسود الأمريكي يا انريكي في التراجع عن الدعم المطلق لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀
إذن على واشنطن وباريس أن تكبحا جماح عصابة الشرذمة الصهيونية التي تعيث سفكا بدماء أطفال فلسطين هذي سنين وسنين وسنين 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🔥🐒🚀🐒
صحيح جدا جدا فليس من مصلحة عصابة غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة أن تشتعل جبهة الشمال يا أبا رغال🇵🇸✌️🔥
نفس السيناريوا: الصهاينة يغتالون من يشاؤون متى يشاؤون و اين يشاؤون و يتحرك ما يسمى بالعالم الحر لطلب التهدئة : النتيجة : اغتيال مقابل لا شيء ……! ههها معادلة غريبة ………!
قمة الخبث واللوءم والمناورات المفضوحة المكشوفة.
بيعطوا الضوء الاخضر لاسراءيل لارتكاب كل المحرمات والموبقات ثم بعد ذلك الطلب من الطرف المتضرر بضبط النفس.
إذا كانت امريكا حريصة بالفعل على عدم التصعيد واقتصار المذابح والمجازر على اهل غزة فقط فكان يجب من الأساس عدم الموافقة للعدو بالقيام بجريمة الاغتيال.
حيث لا يصدق عقل ان اسراءيل إغتالت الشهيد العروري من دون إذن وموافقة أمريكية لا مجال لذلك أبدا ان تقدم اسراءيل على ارتكاب هكذا جريمة لم تكن عواقبها وتبعاتها معروفة حتى الأمس القريب.استخفاف بالعرب لمعرفتهم بمدى الذل والهوان الذي أوصلنا حكامنا الميامين اليه حتى صرنا حثالة الأمم لا يلقى الينا ببال ولا يعمل لنا حساب.