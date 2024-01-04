الخارجية الأمريكية: واشنطن وباريس تدعوان إلى “تجنب التصعيد في لبنان وإيران

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا اتفقا على السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب توسّع الحرب في الشرق الأوسط بعد ضربات في لبنان وإيران.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن وكولونا بحثا عبر الهاتف الأربعاء في “أهمية التدابير لمنع توسع النزاع في غزة، بما في ذلك خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران”.

(أ ف ب)