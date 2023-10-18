الخارجية الإسرائيلية تجلي موظفي سفارتيها بالمغرب ومصر 

القدس: أجلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، موظفي سفارتيها في العاصمتين المغربية الرباط والمصرية القاهرة، علي خلفية المظاهرات الغاضبة الداعمة لسكان قطاع غزة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية.

وذكرت النسخة الإلكترونية من صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: ” قامت وزارة الخارجية بإجلاء موظفي سفارتي إسرائيل في الرباط بالمغرب والقاهرة بمصر بسبب المظاهرات المناهضة للأوضاع في غزة”.

وأضافت: ” تنضم عملية الإخلاء إلى حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم، والإجراءات الأمنية الإضافية التي تشمل نقل مبعوثين من الدول الحساسة إلى دول أكثر أمانا”.

وتابعت: “وفقا للإجراءات لا يجوز للموظفين الدبلوماسيين مغادرة منازلهم أكثر من اللازم”.

ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية رسميا على هذه التقارير، حتى الساعة (13:15ت.غ)

وتشهد العديد من العواصم والمدن العربية والغربية، منذ مساء الثلاثاء، مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في غزة، لاسيما بعد استهداف المستشفى الأهلي “المعمداني” الذي راح ضحيته نحو 471 شهيدا، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة عند الساعة (13:00 ت.غ).

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وفجر 7 أكتوبر، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

(وكالات)