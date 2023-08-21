الخارجية الإيرانية: تبادل السجناء مع أمريكا قد يستغرق شهرين

من وقفة سابقة للمطالبة بإطلاق سراح سجناء في إيران

دبي: أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

وقال كنعاني: “أعلنت السلطات المعنية إطاراً زمنياً محدداً، وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر”.

وتوصلت طهران وواشنطن، الشهر الماضي، لاتفاق يشمل إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار.

(رويترز)