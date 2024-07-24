الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني على خلفية حظر جمعية إسلامية

الشرطة الألمانية أمام المسجد الأزرق الذي يضم المركز الإسلامي في هامبورغ

طهران: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أنها استدعت السفير الألماني في طهران بعد قرار برلين حظر جمعية “المركز الإسلامي في هامبورغ” على خلفية دعمها لحزب الله اللبناني وصلتها بإيران.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “عقب قيام الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية، استُدعي السفير الألماني اليوم إلى وزارة الخارجية”.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أنها “حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور”.

وقالت وزارة الداخلية إن المركز الذي يقدم نفسه كجمعية دينية من دون أجندة سياسية، هو عكس ما يدّعي.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بـ”التصرف العدائي” لألمانيا معتبرة أنه “يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.

وقالت “للأسف ما حدث في ألمانيا اليوم مثال واضح على الإسلاموفوبيا وتحدٍ لتعاليم الديانات الإبراهيمية”.

وأشادت بـ”الخدمات القيمة التي لا تنسى للمراكز الإسلامية ومن بينها المركز الإسلامي في هامبورغ، في شرح تعاليم الإسلام الدينية وتعزيز مبدأ الحوار والتسامح الديني ومكافحة التطرف”.

(أ ف ب)