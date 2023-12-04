سياسة | دولي | إيران

الخارجية الإيرانية: طهران ستردّ على مقتل اثنين من “الحرس الثوري” في سوريا

4 - ديسمبر - 2023

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دبي: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، رداً على سؤال حول قيام إسرائيل بقتل اثنين من “الحرس الثوري الإيراني” في سوريا، الأسبوع الماضي، إن طهران سترد على أي هجمات على مصالحها في سوريا.

وذكر كنعاني: “لن يمر أي عمل ضد مصالح إيران، وقواتنا الاستشارية في سوريا دون رد”.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، بأن اثنين من أعضاء “الحرس الثوري”، اللذين كان يعملان كمستشارين عسكريين في سوريا، قُتلا في هجوم إسرائيلي، في أول خسائر بشرية إيرانية يتم الإعلان عنها خلال الحرب في غزة.

(رويترز)

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  1. يقول ابو بكر:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 8:54 ص

    الرد سوف يكون في المكان والزمان؟

    رد
  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 10:27 ص

    ان شاء الله!

    رد

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