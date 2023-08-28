الخارجية الإيرانية: على أمريكا مغادرة سوريا فورا

طهران: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران هي حاملة راية الحرب ضد الإرهاب وتعتبر من أكبر ضحاياه في العالم.

وأضاف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن اليوم يصادف اليوم الوطني لمكافحة الإرهاب ملفتا أن هناك عدد قليل من الحكومات في العالم فقدت ما فقدته إيران من مسؤوليها وشعبها ضحية للإرهاب، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد كنعاني أن إيران تحمل راية مكافحة الإرهاب وهي من أكبر ضحايا الإرهاب في العالم.

وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية الأمريكية، أكد كنعاني أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا وفي المنطقة غير قانوني.

وأضاف كنعاني أن دمشق تريد أن تخرج القوات العسكرية الأمريكية من هذا البلد في أسرع وقت ممكن، لأن هذه القوات هي عامل في استمرار عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

وقال كنعاني إن أمريكا يجب أن تغادر سوريا في أسرع وقت ممكن بناء على القوانين الدولية و طلب دمشق.

وأضاف كنعاني أن تواجد القوات الأمريكية في العراق غير قانوني ويخل بالنظام والاستقرار.

(وكالات)