سياسة | دولي | إيران

الخارجية الإيرانية: عملية تحويل الأموال المجمدة في كوريا قد تصل إلى شهرين

منذ 15 دقيقة

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طهران: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي، إن عملية تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات المفروضة على طهران، قد تصل إلى شهرين على الأكثر، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الاثنين.

وأضاف أنه لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بما يشمل تلك التي تتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن إيران قالت إن الحصول على الأموال هو شرط مسبق للإفراج عن السجناء الأمريكيين.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال يوم الأربعاء الماضي إن بلاده تعتزم استثمار مليارات في الإنتاج المحلي في أعقاب الإفراج عن الأصول المجمدة، مشيرا إلى أن “الحكومة ستحاول استثمار كل هذه الأموال في تعزيز الإنتاج”، دون أن تتضح بعد المجالات التي تعتزم إيران تعزيز الإنتاج فيها.

وسيتم السماح لخمسة أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية بمغادرة إيران في إطار تبادل للسجناء. وفي المقابل، تطالب إيران بالإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من الأرصدة المجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الدولية. كما سيتم أيضا إطلاق سراح إيرانيين معتقلين في الولايات المتحدة.

(د ب أ)

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