سياسة | دولي

الخارجية الإيرانية: هناك قنوات تواصل بين إيران والولايات المتحدة.. ونلمس موقفاً إيجابياً من كلام غروسي

13 - نوفمبر - 2024

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رويترز

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طهران: أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن قنوات التواصل بين إيران وأمريكا موجودة دائماً، رغم وجود خلافات أساسية، كما أشار إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، معرباً عن تفاؤله بهذه الزيارة.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء بأنه، في إشارة إلى التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عراقجي إنه “بفضل الموقف الإيجابي للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي، فإن الظروف مهيأة لتطوير التعاون”.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، على هامش اجتماع مجلس الحكومة، أهم قضايا السياسة الخارجية للبلاد، وتناول علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن التحديات في العلاقات الإيرانية الأمريكية.

وقال، في إشارة إلى التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه بفضل الموقف الإيجابي لغروسي، فإن الظروف مهيأة لتطوير التعاون. مضيفاً: “بهذه الروح الإيجابية سيتم رسم مسار جديد للتعاون بين إيران والوكالة”.

كما أكد عراقجي على أهمية أمن الطاقة النووية، ودور الدبلوماسية الإيرانية في تعزيز هذه القضية.

وقال: “إن التعاون مع الوكالة، باعتباره أحد مبادئ دبلوماسية الدولة، يمكن أن يساعد في إدارة التحديات الدولية، وتعزيز أمن الطاقة النووية”.

وتطرق عراقجي إلى العلاقات المعقدة بين إيران والولايات المتحدة، وأكد أن الخلافات بين البلدين “جوهرية وأساسية للغاية”، مشيراً إلى أن هذه التحديات قد لا يتم حلّها على المدى القصير أو حتى المتوسط. لكنه أكد على ضرورة إدارة هذه الخلافات.

وأضاف: “علينا أن نتصرف بطريقة تقلّل التكاليف والتوترات”.

(د ب أ)

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