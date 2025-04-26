الخارجية التونسية تنفي ترحيل مواطنيها لألبانيا.. ونائب سابق: محاولة لتجميل الواقع

تونس – “القدس العربي”: نفت الخارجية التونسية أنباء تحدثت عن ترحيل مهاجرين تونسيين من إيطاليا إلى ألبانيا، وهو ما اعتبره نائب سابق محاولة لتجميل الواقع، مشيرا إلى أن البيانات الرسمية الإيطالية تؤكد عملية الترحيل.

وفندت الوزارة، في بلاغ نشرته وكالة الأنباء التونسية “الأخبار الرائجة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام السلطات الإيطالية بترحيل عدد من التونسيين المتواجدين على التراب الإيطالي بصفة غير نظامية إلى مراكز الإيواء والترحيل بجمهورية ألبانيا عملا بالاتفاقية المبرمة بين البلدين”، التي أكدت أنه تم “تعليق العمل بها من طرف القضاء الإيطالي وإقرار إحالة الملف على أنظار محكمة العدل الأوروبية”.

كما نفت الأخبار المتعلقة بوفاة المهاجر التونسي وسام بن عبد اللطيف عام 2021 في إحدى المستشفيات الإيطالية، مؤكدة أنها تابعت القضية منذ البداية بالتنسيق مع السلطات الإيطالية، حيث تم توجيه تهمة القتل غير المتعمد لأفراد من الطاقم الطبي في المستشفى، كما قدمت الإحاطة اللازمة لعائلته.

واعتبر مجدي الكرباعي النائب السابق والناشط المتخصص في قضايا الهجرة أن بيان الخارجية التونسية “يتسم بالغموض والتسويف ويحتوي على مغالطات تهدف إلى تبرير تقصير السلطات التونسية في حماية حقوق مواطنيها بالخارج”.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “الوزارة نفت نقل تونسيين إلى مراكز الترحيل في ألبانيا، لكن السلطات الإيطالية نشرت بيانات رسمية تثبت وجود تونسيين ضمن 40 مهاجرًا تم ترحيلهم. هذا النفي يُظهر انفصال السلطة عن الواقع، خاصة أن وسائل إعلام إيطالية رصدت الأمر، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الوزارة بأنها تتابع أوضاع الجالية التونسية في إيطاليا وتقدم الدعم والمساعدة لأفرادها”.

وحول وفاة المهاجر وسام بن عبد اللطيف، قال الكرباعي: “الوزارة ذكرت أن الوفاة كانت بسبب سكتة قلبية عندما اتصلت بعائلة وسام لتعلمها بخبر وفاة ابنهم، بينما التحقيقات التي أجريناها بالتعاون مع نواب إيطاليين وجمعيات حقوقية أثبتت أن وسام توفي بعد تقييده لأكثر من 72 ساعة وتلقيه أدوية، وأن القضية تتعلق الآن بتهمة “القتل العمد” وليس سكتة قلبية. كما أن السفارة التونسية زعمت أنها قدمت “دعمًا معنويًا ونفسيًا”، لكن العائلة تؤكد أن كل التكاليف (بما في ذلك نقل الوالدين وإجراءات التقاضي) تحملها المجتمع المدني والناشطون، دون أي دعم مادي أو قانوني فعلي من السفارة”.

وأضاف: “السفير التونسي معز السيناوي ادعى تعيين محامٍ للدفاع عن حقوق وسام، لكن المحامي الإيطالي فارنشيسكو رومايو، وهو جزء من هيئة الدفاع، نفى أي تواصل مع محامٍ تونسي. كما أن الحديث عن “الإحاطة النفسية” للعائلة هو محاولة للتغطية على التقصير، فالعائلة لم تتلقَ سوى اتصالًا لطلب أوراق ترحيل الجثمان، بينما تكاليف التقاضي تحملتها بنفسها”.

واعتبر الكرباعي أن بيان الخارجية التونسية “لا يعكس الواقع، ويحاول تصوير تدخلها كـ”إيجابي”، بينما الحقائق تثبت تقاعس التمثيليات الدبلوماسية في المتابعة الجدية لقضايا المهاجرين التونسيين، وزيف ادعاءات تقديم الدعم القانوني والنفسي لهم”.

وأضاف: “البيان هو محاولة إخفاء انتهاكات السلطات الإيطالية بحق التونسيين، كما في قضية الترحيل إلى ألبانيا. وهناك اعتماد لأسلوب التضليل الإعلامي عبر نفي معلومات مؤكدة من مصادر رسمية إيطالية”.