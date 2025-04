الخارجية الجزائرية: سفراء أوروبيون يؤكدون استغرابهم من محاولة المفوضية الأوروبية تجاوز قرار محكمة العدل حول الصحراء الغربية

الجزائر ـ “القدس العربي”:

“أبدى سفراء أوروبيون في الجزائر استغرابهم من البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي بدا أنه يتجاوز حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص بطلان الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب في الصحراء الغربية”، وفق ما نقلت عنهم وزارة الخارجية الجزائرية.

وذكر التلفزيون الحكومي في الجزائر، نقلا عن مصدر مطلع في الخارجية، أن الوزارة استقبلت سفراء عدة دول أوروبية معتمدين في الجزائر، لتقديم شروحات حول “بيانات بلدانهم المتعلقة بقرار المحكمة الذي يقضي ببطلان الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تسمح باستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية”. ووفقا للمصدر نفسه، فقد أعرب معظم السفراء عن تأكيدهم على أن تلك البيانات لا تعني معارضة لحكم المحكمة أو تجاهل تطبيقه في المستقبل.

واستغرب أغلب السفراء، حسب الخارجية الجزائرية، البيان المنشور من قبل المفوضية الاوربية الذي “غلّب شريعة المتعاقدين على الأحكام التي نطقت بها على هيئة أوروبية قضائية”. وأكّدوا أن “البيانات الصادرة عن حكوماتهم لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتهم لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتهم في تجاهل قراراتها في المستقبل، كما يروج له المخزن المغربي”. كما شدّد هؤلاء السفراء على أن “دولهم ملتزمة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تلتزم باحترام سيادة القانون الدولي”.

وفي الواقع، تتناقض هذه المواقف مع البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية، الذي بدا وكأنه يعطي الأولوية لاستمرار الاتفاقيات مع المغرب رغم حكم المحكمة. وكان هذا البيان الذي أصدرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيب بوريل، عقب صدور حكم المحكمة في 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قد شدد على أن العقد يمثل “شريعة للمتعاقدين”، وهو ما يعكس رغبة المفوضية في مواصلة تنفيذ الاتفاقيات مع المغرب.

وحول هذا الموضوع، نظّم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر العاصمة، وهو هيئة تفكير مقربة من الرئاسة الجزائرية ندوة حضرتها شخصيات من جبهة البوليساريو، بعنوان “ثروات الصحراء الغربية: بؤرة الصراع في المنطقة والمقاربات القانونية لاحتوائه”.

وكانت الجزائر، قد رحّبت بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باعتبارها “، “تؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية، مثلما تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية”.

وأعربت في بيان لخارجيتها عن أسفها بعد قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية، وهو السلوك الذي يعكس حسبها، عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة.

وقالت إنها تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف.

#ECJ: The 2019 EU-Morocco trade agreements regarding fisheries and agricultural products, to which the people of Western Sahara did not consent, were concluded in breach of the principles of self-determination and the relative effect of treaties 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 4, 2024