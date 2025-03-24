سياسة | دولي

الخارجية الدنماركية: زيارة المسؤولين الأمريكيين لغرينلاند “غير لائقة”

24 - مارس - 2025

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن

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كوبنهاغن: اعتبر وزير الخارجية الدنماركي الاثنين إن الزيارة المتوقعة لمسؤولين أمريكيين، من بينهم مستشار الأمن القومي، إلى منطقة غرينلاند الدنماركية، “غير لائقة”.

وصرّح الوزير لارس لوك راسموسن لقناة “تي في2″، “لقد جرت انتخابات للتو في غرينلاند ولا توجد حكومة غرينلاندية”، مضيفا أنه سيكون من “غير اللائق” في هذه الظروف إجراء الزيارة إلى المنطقة التي تحظى بحكم ذاتي ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمها.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 24, 2025 الساعة 4:11 م

    ههه ترامب المتصهين الأرعن المجنون سيدخل القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز في عين الإعصار يا شطار 😎😁☝️🔥

    رد

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