الخارجية الدنماركية: زيارة المسؤولين الأمريكيين لغرينلاند “غير لائقة”

كوبنهاغن: اعتبر وزير الخارجية الدنماركي الاثنين إن الزيارة المتوقعة لمسؤولين أمريكيين، من بينهم مستشار الأمن القومي، إلى منطقة غرينلاند الدنماركية، “غير لائقة”.

وصرّح الوزير لارس لوك راسموسن لقناة “تي في2″، “لقد جرت انتخابات للتو في غرينلاند ولا توجد حكومة غرينلاندية”، مضيفا أنه سيكون من “غير اللائق” في هذه الظروف إجراء الزيارة إلى المنطقة التي تحظى بحكم ذاتي ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمها.

(أ ف ب)