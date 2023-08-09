الخارجية الروسية: الادعاءات الأوكرانية حول تورط روسيا في الانقلاب في النيجر “لا معنى لها”

موسكو: قال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في إيجاز صحافي، إن مزاعم مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك بشأن تورط روسيا في الانقلاب في النيجر لا معنى لها.

وأضاف زايتسيف “لا جدوى من التعليق. السياسيون الأوكرانيون يغيرون تصريحاتهم 100 مرة في اليوم”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال زايتسيف “حتى الشركاء الغربيون، الذين غالبا ما ينتقدون روسيا بدون سبب، لم يقولوا أي شيء من هذا القبيل. لا توجد خلفية موضوعية هنا، إنه مجرد كلام فارغ.”

وأعلن متمردون عسكريون في النيجر في 26 تموز / يوليو الماضي إقالة الرئيس محمد بازوم. وتم تشكيل “المجلس الوطني لحماية الوطن” لحكم البلاد برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني. ولا يزال بازوم رهن الاحتجاز في مقر إقامته .

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، في الرابع من آب/ أغسطس الجاري، إن روسيا تؤيد أن تستعيد النيجر النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن.

وقال بيسكوف، في معرض تعليقه على دعوة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم للولايات المتحدة والعالم للمساعدة في استعادة النظام في البلاد، “من غير المرجح أن يكون تدخل بعض القوى غير الإقليمية، قادرا على تغيير هذا الوضع نحو الأفضل”.

وأضاف بيسكوف “نحن نتابع الموقف عن كثب، وبالطبع نحن قلقون من تصاعد التوترات في المنطقة، ومازلنا ندعو للعودة إلى المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن دون التسبب في أي ضرر وبدون تعريض حياة البشر للخطر”.

يُذكر أن ضباطا من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني أعلنوا الأسبوع الماضي الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، المنتمي للحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية.

وقام تشياني بتنصيب نفسه حاكما جديدا للبلاد. وبعد ذلك بوقت قصير، قام الانقلابيون بتعليق دستور البلاد الواقعة غربي القارة الإفريقية، وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي.

(د ب أ)