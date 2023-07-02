الخارجية الروسية: العنف ضد الاحتجاجات في فرنسا يظهر “تناقض الليبرالية”

موسكو: علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الأحداث التي تشهدها فرنسا، معتبرة أن اللجوء إلى العنف لفض الاحتجاجات في فرنسا يكشف “تناقضات الليبرالية”.

وقالت زاخاروفا، اليوم الأحد، عبر منشور على قناتها في “تليغرام” إن “الدعوات إلى حل عنيف لإنهاء الاحتجاجات في فرنسا تشهد على تناقضات الليبرالية التي لا تتوافق مع الحياة وانهيار التسامح المزعوم”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بيان نقابات الشرطة الفرنسية التي دعت إلى “مواجهة الأقليات العدوانية بالقوة” وأن “الحل يجب فرضه بالقوة”.

وقالت: “هذا كل ما في الأمر. لقد انكشف كل شيء، التسامح المزعوم ينهار أمام أعيننا، الليبرالية تظهر وتبدي تناقضات لا تتوافق مع الحياة”.

وتشهد فرنسا أعمال عنف منذ مقتل شاب من جانب شرطي يوم الثلاثاء الماضي خلال فحص مروري . وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد، إن 45 شرطيا على الأقل أصيبوا، فيما أوقفت السلطات 719 شخصا على الأقل ليلة أمس وهي الليلة الخامسة للاحتجاجات. وأضافت أنه تم حشد حوالي 45 ألف من رجال الشرطة والدرك وآلاف من رجال الإطفاء خلال الليل.

(د ب أ)