موسكو تعتزم استدعاء سفيرة إسرائيل بعد تصريحات بشأن المحرقة

موسكو: أعلنت الخارجية الروسية، الإثنين، عزمها استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، على خلفية تصريحات “غير مقبولة” بشأن المحرقة اليهودية (الهولوكوست).

ونقلت وكالة “تاس” المحلية عن الخارجية الروسية أنها ستستدعي هالبرين إلى مقر الوزارة، دون تحديد زمن معين.

وفي مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت” الروسية اليومية، نشرت الأحد، قالت السفيرة الإسرائيلية إنه “مع الأسف، فإن اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست ( في 27 يناير/ كانون الثاني من كل عام) ليس يوما رسميا في تقويم الدولة الروسية، وسأتحدث عن ذلك مع زملائي الروس”.

وأضافت هالبرين: “لا أفهم لماذا يقلل وزير الخارجية سيرغي لافروف من أهمية هذا الحدث الوحشي”.

وتعليقا على مقابلة السفيرة، قالت الخارجية الروسية: “فيما يتعلق بالتصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية، وتشويه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين إلى الوزارة”.

(د ب أ)