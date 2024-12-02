الخارجية الروسية: عفو بايدن عن نجله صورة كاريكاتورية للديمقراطية

موسكو: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، لصحيفة “إزفستيا” الروسية، إن العفو الذي وقّعه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نجله هانتر بايدن هو صورة كاريكاتورية للديمقراطية.
وقالت زاخاروفا للصحيفة، تعليقاً على العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن عن نجله هانتر بايدن، أمس الأحد: “إنه صورة كاريكاتورية للديمقراطية”، بحسب ما ذكرته وكالة “تاس” الروسية للأنباء.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض وبايدن نفسه، مراراً وتكراراً، أنه لن يعفو عن ابنه الذي أدين بتهم حيازة الأسلحة والتهرب الضريبي من قِبَل المحاكم الفيدرالية في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا.
ويأتي هذا القرار قبل أسابيع فقط من موعد النطق بالحكم على هانتر بايدن، بعدما تمت إدانته في قضية السلاح، واعترافه بالذنب في تهم الضرائب، وقبل أقل من شهرين من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويعد هذا القرار تتويجاً لقضية قانونية طويلة الأمد تتعلق بنجل الرئيس، والذي كشف علناً عن خضوعه لتحقيق اتحادي في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شهر من فوز والده جو بايدن في انتخابات 2020.
(د ب أ)
ويبقى الإنسان حيوان اجتماعي ناطق يحب المال والبنون والسلطة وينسى بأنه سيموت في الأخيرة كل رؤساء العالم يحبون المال والسلطة
هذه هي مافيه الصهيونيه العالميه ضد حقوق الإنسان
نأسف علي هذا القرار المعيب علئ الديموقراطيه وعلي المساواة .بين المواطنين
هذا وصمه عار في الرقي الإنساني في امريكا..
المافيا هي آلتي تحكم وليس العدالة
انتظروا الصوره الكاريكاتورية الكبرى للديمقراطية عندما يعفي ترامب عن جميع المدانيين بهجوم ٦ يناير على الكونغرس
بماذا يختلف بايدن عن اي ديكتاور في العالم المتخلف اذن؟بذات بلاد العم سام تنكشف للعموم القانون لا يطبق الا على المستضعين .
هذا الموقف لايتطلب التاسف بل التسويق والدعاية والتشهبر لنموذج الديمقراطية الامريكية و الغربية التي تقدم للدول النامبة كوصفات للحكم الراشد لها وفي بعض الأحيان تستخدم القوة لترسيخها
الديمقراطية الاميركية على علاتها تتقدم بقرون ضوئية وليس سنوات ضوئية على الاسلوب المشع في روسيا الذي يبدأ من تصفية الخصوم بالقتل الى تغيير الدستور على مقاس بوتن، وصولاً الى قوتنين السجن لعقود لمن يتظاهر احتجاجاً على غزو اوكرانيا
أصلا أمريكا لم تكن في يوم من الأيام ديموقراطية.
وكان أبناء غزة الذين يموتون بوحشية امريكا وإسرائيل ليس لآبائهم مشاعر وأحاسيس مثل احساس بايدن بنجله…
لكم الله يا اطفال وياشباب ويا شعب غزة العظيم.