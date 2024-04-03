سياسة | دولي | روسيا

الخارجية الروسية: لافروف سيزور الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني قريبا

3 - أبريل - 2024

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

حجم الخط
0

موسكو: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين قريبا لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.
وقالت زاخاروفا “سيزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جمهورية الصين الشعبية قريبا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي. وسنعلن، بالاشتراك مع زملائنا الصينيين، عن موعد الزيارة”، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وأضافت زاخاروفا أن الوزيرين سيناقشان مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي والتفاعل على الساحة الدولية مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة، ومجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) وغيرها من الاجتماعات المتعددة الأطراف.
وقالت زاخاروفا إنه من المتوقع أن يتبادل لافروف ووانج الآراء حول القضايا الراهنة وجداول الأعمال الإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقضايا أخرى.
وزار لافروف بكين آخر مرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث ناقش الجهود المبذولة لتعزيز التعاون في أوراسيا وآفاق رئاسة روسيا لمجموعة بريكس.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

روسيا تعلن الملحق العسكري البريطاني “شخصا غير مرغوب فيه”
17 - مايو - 2024
الخارجية الروسية: وفد من حماس يزور موسكو
19 - يناير - 2024
زاخاروفا: واشنطن ستدعم استمرار الصراع في أوكرانيا طوال عام 2024
27 - ديسمبر - 2023
روسيا تدعو إلى “تحرّك جماعي” لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس
6 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية