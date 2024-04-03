الخارجية الروسية: لافروف سيزور الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني قريبا

موسكو: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين قريبا لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.

وقالت زاخاروفا “سيزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جمهورية الصين الشعبية قريبا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي. وسنعلن، بالاشتراك مع زملائنا الصينيين، عن موعد الزيارة”، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت زاخاروفا أن الوزيرين سيناقشان مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي والتفاعل على الساحة الدولية مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة، ومجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) وغيرها من الاجتماعات المتعددة الأطراف.

وقالت زاخاروفا إنه من المتوقع أن يتبادل لافروف ووانج الآراء حول القضايا الراهنة وجداول الأعمال الإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقضايا أخرى.

وزار لافروف بكين آخر مرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث ناقش الجهود المبذولة لتعزيز التعاون في أوراسيا وآفاق رئاسة روسيا لمجموعة بريكس.

(د ب أ)