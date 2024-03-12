سياسة | دولي | روسيا

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

12 - مارس - 2024

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موسكو: أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية على أراضيها لحل مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن الأطراف لديها الرغبة في عقده مرة أخرى.

وقال بوجدانوف، لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، “نحن دائما على استعداد لاستقبالهم (الفصائل الفلسطينية)، عندما يعتبرون ذلك ممكنا. ولكن، من حيث المبدأ، هناك رغبة”.

وأضاف بوجدانوف “نحن على اتصال دائم مع جميع الممثلين الفلسطينيين”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وجرت مشاورات لمدة يومين بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة في موسكو، في الفترة من 29 شباط /فبراير الماضي إلى 1 آذار /مارس الجاري. ونتيجة لذلك، اعتمد بيان مشترك.

وعقب اللقاء، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، لوكالة سبوتنيك، إن “حماس لا ترى خلافات لا يمكن التغلب عليها مع الفصائل الأخرى من أجل تشكيل حكومة فلسطينية موحدة”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 12, 2024 الساعة 12:55 م

    ممتاز جدا والله، روسيا 🇷🇺🇵🇸✌️

    رد

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