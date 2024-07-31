الخارجية الروسية: وزير الدفاع الروسي وجه تحذيرا جديا لنظيره الأمريكي

موسكو: أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف وجه “تحذيرا جديا للغاية” لنظيره الأمريكي لويد أوستن خلال محادثتهما في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عبر موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء عن ريابكوف قوله: “أرسل الجانب الروسي تحذيرا جديا للغاية بشأن الاستفزازات الجديدة المحتملة من قبل كييف، والتي لا يمكن تصورها دون مساعدة مباشرة من واشنطن. وجاء هذا التحذير لتجنب المزيد من التصعيد الخطير، الذي قد يكون محفوفا بعواقب قد لا يكون من الممكن السيطرة عليها تماما”.

وأشارت القناة إلى أن المحادثات جرت بين الوزيرين في 12 تموز/يوليو، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لاحقا.

وقالت الصحيفة إن “الوزيرين ناقشا العملية السرية” التي تخطط لها أوكرانيا ضد روسيا.

(د ب أ)