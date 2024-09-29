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الخارجية: السعودية تتابع بـ”قلق بالغ” تطورات الأحداث في لبنان وتؤكد ضرورة “الحفاظ على سيادته”

29 - سبتمبر - 2024

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الرياض: أعلنت السعودية مساء الأحد أنها تتابع بـ”قلق بالغ” تطورات الأحداث في لبنان الذي يشهد غارات إسرائيلية متواصلة وعنيفة بعد يومين من اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مؤكدة ضرورة “الحفاظ على سيادته”.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا للخارجية السعودية جاء فيه “تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتؤكد على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية”، في أول رد فعل سعودي رسمي منذ اغتيال الأمين العام لحزب الله الجمعة في هجوم تبنته إسرائيل.
(وكالات)

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  1. يقول ابوعمر:
    سبتمبر 30, 2024 الساعة 1:22 م

    وهل تقلق الجثامين مثل الاحياء…..؟

    رد

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