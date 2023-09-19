الخارجية السعودية: دولة فلسطينية شرط للسلام في الشرق الأوسط

جنين ـ “القدس العربي”: صرح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة.

وقال في تصريحات صحافية من نيويورك إن “الناس بدأت تفقد الأمل في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن حل الدولتين هو الوحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط في ظل التصعيد الحاصل في الأراضي الفلسطينية”.

ورعت المملكة لقاء دوليا بمشاركة من الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن، وبالتنسيق مع الفلسطينيين على هامش جلسات الدورة السنوية للجمعية العامة في نيويورك، خصص للحديث عن إعادة حل الدولتين وبحث سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك بمشاركة 50 دولة.

وشدد في حديثه أن “لا مجال لحل الصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة”.

وسبق التصريحات التي تدلل على عدم المضي في تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل من دون ضمان قيام دولة فلسطينية، تسريب مسؤولين مقربين من الحكومة السعودية مفاده أن المملكة أبلغت الولايات المتحدة بتجميد ووقف المفاوضات حول التطبيع مع إسرائيل لأن حكومة نتنياهو المتطرفة لا تريد تقديم أي شيء للفلسطينيين.

وينظر لهذه التصريحات على أنها للدفع باتجاه إحياء حل الدولتين، حيث شدد الوزير بن فرحان على أن الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في المؤتمر، أبدوا موافقتهم ودعمهم للنظرة السعودية بإعادة حل الدولتين الى الواجهة وتحقيق منافع حقيقية للفلسطينيين.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن فلسطينيين قتلا وأصيب 10 آخرون على الأقل أمس الثلاثاء في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات في جنين لكنه لم يؤكد سقوط ضحايا.

وحسب المصادر فإن قوة إسرائيلية خاصة داهمت المخيم قبل أن يتبادل معها مسلحون فلسطينيون إطلاق النار تلاه دخول تعزيزات عسكرية للجيش إلى المخيم

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وكتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يخوضون جنين

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص رجلا فلسطينيا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أمس الثلاثاء، وهو أول قتيل يسقط بهذه الطريقة فيما صار مواجهات شبه يومية على الحدود، بعد هدوء نسبي على مدى شهور.

وقال مسؤولو صحة إن يوسف رضوان (25 عاما) أصيب برصاصة في رقبته وتوفي في المستشفى وإن 11 آخرين أصيبوا.