الخارجية السودانية: 34 قتيلا في «قصف عشوائي» على سوق في أمدرمان

الخرطوم ـ «القدس العربي» : أعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر الأربعاء، مقتل 34 مدنيا بينهم أطفال، في قصف عشوائي على السوق الشعبي في أمدرمان جوار العاصمة الخرطوم.

وصرحت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها في فيسبوك بـ«وفاة 34 شخصا من تجار السوق الشعبي أمدرمان (الملجة) نتيجة قصف عشوائي، بينهم أطفال».

ونقلت عن شهود عيان قولهم، إن «الضرب بدأ في مناطقهم من الساعة الـ8 مساء يوم (الثلاثاء) ولم يتوقف حتى الـ11 مساء».

وتابعت أن «كل الموجودين (في السوق) كانوا من تجار الخضراوات وعربات النقل الكبيرة والمتوسطة».

في حين تواصلت هجمات الطيران الحربي التابع للجيش على تجمعات «الدعم السريع» في مناطق متفرقة في الخرطوم. وفي ساعات الصباح الأولى، قصف الطيران المسير ارتكازات قوات الدعم في محيط المدينة الرياضية الكائنة في الناحية الشرقية، مما أدى إلى وقوع انفجارات تعد الأقوى من نوعها خلال الأيام الماضية.

كما شمل القصف أبو آدم وجبرة جنوبي الخرطوم وكافوري في الخرطوم بحري، مما أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة شوهدت في سماء المدينة.

أما في سياق المواجهات المباشرة، فقد هاجمت قوات العمل الخاص التابعة للجيش مجموعة من الدعم حاولت إنشاء نقطة تفتيش في محطة نوباتيا في الكلاكلة جنوبي العاصمة، الأمر الذي أدى إلى فرار المجموعة ومطاردتها بين منازل المواطنين.

ومحطة نوباتيا الواقعة على شارع الكلاكلة الرئيسي، شهدت اشتباكات مماثلة خلال الأيام الماضية، وفقا لخبراء عسكريين، وهي تعتبر نقطة متقدمة بالنسبة للجيش وتأمينها يعد حماية لمعسكر سلاح الذخيرة شمالا، وبالتالي لن يسمح بوجود أي ارتكازات للدعم في هذه المنطقة.

كذلك نفذ الجيش عمليات نوعية في بحري، وسط أنباء عن دخول وتوغل أرتال عسكرية ضخمة للمدينة التي من المتوقع أن تشهد اشتباكات عنيفة خلال الأيام المقبلة، حيث تعد من مدن العاصمة التي تشهد انتشارا كثيفا لقوات الدعم.

ونشرت قوات الدعم مقاطع مصورة لعناصرها بجوار مباني رئاسة جهاز الأمن وسط الخرطوم، وقالت إنها تحاصر القيادة العامة ولا مفر «للانقلابيين» «سوى الاستسلام أو أن يلقوا مصيرهم المحتوم».

وفي سياق متصل، نفت وزارة الدفاع السودانية الحديث المنسوب لوزير الدفاع ياسين إبراهيم عن تكوين قيادة جديدة للقوات المسلحة، مبينة أن ذلك حديث «كاذب ومضلل».

وقالت في بيان لها، أمس: «لاحظنا منذ اندلاع التمرد استهداف وزير الدفاع بالعديد من الشائعات والبيانات المفركة».

وزاد البيان الذي ألحق بصورة حديث لإبراهيم وهو يرتدي زيا عسكريا: «وزير الدفاع قائد عظيم مكتمل التأهيل أتى من صلب المؤسسة العسكرية وليس ضابطا في الميليشيا ليأتي بمثل هذه التصرف التي لا يشبه أدب وأعراف وقوانين القوات المسلحة».

إلى ذلك، أعلن تجمع الصيادلة المهنيين في تقرير مبدئي تخريب وسرقة (212) صيدلية في مدن الخرطوم والأبيض ونيالا على أيادي الدعم السريع أو متفلتين منذ منتصف أبريل/نيسان وحتى الآن، بالإضافة إلى أضرار لحقت بـ(12) مصنعا دوائيا في البلاد. ومنذ (15) أبريل/ نيسان الماضي اندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن وقوع آلاف الضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار واسعة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة في الخرطوم ومناطق الاشتباك الأخرى في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.