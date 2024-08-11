سياسة | دولي | إيران

الخارجية الصينية: مستعدون لتعزيز العلاقات مع الحكومة الإيرانية الجديدة

11 - أغسطس - 2024

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بكين: قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، لنظيره الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، إن بلاده مستعدة للعمل مع القيادة الإيرانية الجديدة لتعزيز التنمية الصحية للعلاقات الثنائية، بحسب بيان للحكومة الصينية.

وأضاف وانج، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، أن بكين ترحب بمشاركة إيران في الأنشطة التي تستضيفها الصين بصفتها الرئيس الدوري لمنظمة شنغهاي للتعاون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال وانج إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع إيران في إطار تجمع بريكس.

وأضاف وانج أن الصين تعارض وتدين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال وانج إن الصين تدعم جهود إيران الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 4:17 م

    هه محور روسيا والصين وإيران يا إخوان هو المحور الذي سيدق عنق عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم، والأيام بيننا وبين أمريكا اللعينة الخبيثة وأوروبا العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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