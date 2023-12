الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل أجواء الحرب على غزة للاستفراد بالأقصى- (فيديو)

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إن إسرائيل تستغل أجواء الحرب على قطاع غزة لـ”الاستفراد بالمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة”.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان، “الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تستغل أجواء حربها الدموية على شعبنا والانشغال العالمي بنتائجها وتداعياتها الكارثية للاستفراد بالأقصى والقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية”.

وأدانت “الإجراءات العسكرية التقييدية التي فرضها الاحتلال لمنع دخول المصلين للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة، وذلك للأسبوع الـ11 على التوالي”.

وأوضحت أن هذه الإجراءات “تبدأ بمنع المصلين من أداء صلاة الفجر، حيث تقوم (الشرطة الإسرائيلية) بإغلاق أبواب المسجد ولا تسمح بالوصول إليه من خارج البلدة القديمة، وبأعمار محددة، بما يعمق من الحصار المفروض عليه”.

The Israeli occupation forces suppress Palestinians in Wadi Al Jouz, occupied city of Jerusalem, after preventing them from reaching Al Aqsa Mosque. 22.12.23

الاحت.لال يعتدي على الشبان المتواجدين في حي واد الجوز بعد منعهم من الوصول الى المسجد الأقصى. pic.twitter.com/qPg8tWNQHQ

