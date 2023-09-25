الخارجية الفلسطينية تحذر من تعايش المجتمع الدولي مع المعاناة الفلسطينية كأنه أمر اعتيادي

غزة- “القدس العربي”: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وحذرت في ذات الوقت من تعايش المجتمع الدولي مع مشهد المعاناة الفلسطينية اليومي الناتج عن انتهاكات الاحتلال.

وأشارت إلى ما يحصل من عربدة للمستوطنين تسهتدف الفلسطينيين وأرضهم، بالإضافة الى الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف بهدف تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما.

ونددت الوزارة بعمليات “التطهير العرقي”، التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة “ج”، حيث أخطرت بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت منها ١٧ منزلا مأهولا بالسكان.

كما أدانت استمرار مسلسل الاقتحامات اليومية لمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وما يرافقه من اعتقالات وإصابات وتدمير للبنية التحتية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.

واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه، يعد “جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، تندرج ضمن مخطط استيطاني احتلالي رسمي يهدف لاستكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها أيضا على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

كما حملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في إجبار دولة الاحتلال، على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الإعلامية التي قالت إنها “لا تجد أي صدى لها من الطرف الآخر ولا تترجم الى خطوات وأفعال عملية للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية”.

وحذرت أيضا من تعايش المجتمع الدولي مع مشهد المعاناة الفلسطينية اليومي الناتج عن تلك الانتهاكات والجرائم كأنه بات “اعتيادياً ولا يستدعي أي تدخل أو موقف جدي”.

وطالبت المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.