الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر أية ترتيبات تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن اليوم التالي للحرب على غزة

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأحد، “حرب الإبادة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا لليوم 177 على التوالي والتي تخلف يوميا المزيد من الشهداء والإصابات والمفقودين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتعمق جراح النزوح المتواصل بحثا عن مكان آمن في قطاع غزة لا يتوفر”.
وقالت الخارجية ، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، إن “إسرائيل تقوم بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة من خلال ترسيم ما يسمى بالمنطقة العازلة التي تلتهم مساحة واسعة من القطاع، وتقوم بتقطيع أوصاله من خلال شق طرق عرضية وطولية وتحويله إلى مناطق معزولة بعضها عن بعضه كما هو الحال في فصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، وكذلك ما يروج له الإعلام العبري بشأن تطويق وعزل رفح ومنطقتها، في ظل إغلاق شامل لكامل حدود القطاع والإمعان في تدميره منطقة تلو الأخرى وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة البشرية”.
وحذرت من مخاطر “أية ترتيبات تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن اليوم التالي للعدوان، وتعمل على إنجازها بشكل تآمري وتصفوي بهدف تكريس سيطرتها العسكرية والأمنية على قطاع غزة، وفصله تماما عن الضفة الغربية المحتلة وضرب الجهود الدولية المبذولة لتوحيد جغرافيا دولة فلسطين في ظل الشرعية الفلسطينية المعترف بها”.
وأكدت أن “أية ترتيبات لا تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية ولا تطرح في إطار حل سياسي واضح الملامح يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وبقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي يعتبر مضيعة للوقت، وإطالة لأمد الصراع ودوامة الحروب والعنف، الأمر الذي يتطلب وقبل فوات الأوان سرعة ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية لحل الصراع وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وبهذا الخصوص يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج وتداعيات إضاعة هذه الفرصة”.
( د ب أ )
من المهم جدا ً ان تكون هناك وحدة وطنية حقيقية وتنسيق بين الفصائل الفلسطينية. وكذلك قيام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالطلب وباستمرار عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للأمم المتحدة لاتخاذ قرار تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة يدعو إلى وقف الحرب الاسرائيلية على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ومن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ووضع قوات طوارئ من الامم المتحدة للإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في دولة فلسطين تحت اشراف الأمم المتحدة. واخيراً موافقة مجلس الأمن للأمم المتحدة على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. واذا استخدمت اي دولة حق النقض في مجلس الامن للأمم المتحدة على هذا القرار فيجب عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ تحت بند الأتحاد من اجل السلام للموافقة على نفس المبادئ. كما يجب أن تقوم الدول العربية والإسلامية بارسال وفد على مستوى وزراء الخارجية الى الدولة التي تستعمل حق النقض والطلب اليها تغيير موقفها المعادي للشعب الفلسطيني وللعالمين العربي والاسلامي.
هذا غير كافي. المطلوب العمل على الوحدة الفلسطينية و الطلب وبالحاح قيام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بالظغط على مجلس الامن للامم المتحدة و الدول دائمة العضوية فيه لاصدار قرار ملزم ويتضمن عقوبات على اسراءيل في حالة رفضها الأنسحاب وقف الحرب على الشعب الفلسطيني وانسحابها من الآراضي الفلسطينية المحتلة.