سياسة | عربي | فلسطين

الخارجية الفلسطينية تدين افتتاح بابوا غينيا سفارة لها لدى إسرائيل في القدس

منذ 8 دقائق

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

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رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحافي خطوة بابوا غينيا “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة، بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة”.

ورأت أن “هذا القرار يشكل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف بابوا غينيا الجديدة إلى الجانب الخاطئ من التاريخ وتلحق ضرارا كبيرا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتطبيعاً مرفوضاً مع الاحتلال وجرائمه”.

وافتتحت بابوا غينيا الجديدة مساء أمس الثلاثاء، سفارة لها في القدس معتمدة لدى إسرائيل لتصبح الدولة الخامسة التي تقدم على ذلك.

(د ب أ)

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