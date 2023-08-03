الخارجية الفلسطينية تدين “دعم” القضاء الإسرائيلي للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية

رام الله: اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن القضاء الإسرائيلي يتورط في “دعم” الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

ونددت الوزارة، في بيان تلقت بقرار المحكمة “العليا” الإسرائيلية، رفض استئناف قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “ييش دين” باسم المواطنين الفلسطينيين بإخلاء معهد ديني في مستوطنة مقامة شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن قرار المحكمة يمثل “موقفا ســياسيا يتبنى موقف الائتلاف الإسـرائيلي اليميني الحاكم، وأنها لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقا للقانون الدولي”.

المحكمة العليا الإسرائيلية “أثبتت مجددا أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه”.

وأضافت أن المحكمة العليا الإسرائيلية “أثبتت مجددا أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه”.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية بـ “عدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية، باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقا للقانون، وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت أمس، التماسا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة أقيم قبل ثلاثة أشهر في البؤرة الاستيطانية العشوائية “حوميش” شمال الضفة الغربية.

وأشار قرار المحكمة إلى أن الطرق المؤدية إلى المعهد الديني تمر عبر أرض فلسطينية خاصة، إلا أن المسألة “لم تكن في صميم الالتماس، ولم تشكل أساسا لقرار بإصدار أمر مشروط في القضية”.

وأقام مستوطنون المعهد الديني المذكور في أيار/مايو الماضي، ضمن خطواتهم لإعادة الاستقرار في مستوطنة “حوميش”، وهي واحدة من أربع مستوطنات أخلتها إسرائيل من طرف واحد في شمال الضفة الغربية في عام 2005.

(د ب أ)