الخارجية الفلسطينية ترفض أكاذيب حكومة تل أبيب حول “التسهيلات” وترحب بـ”الصفعة” التي وجهها بايدن لنتنياهو

غزة- “القدس العربي”: وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، ادعاءات حكومة الاحتلال بإقرار برنامج اقتصادي لـ”منع انهيار السلطة”، بأنه محاولة تضليلية كاذبة، كما رحبت في ذات الوقت بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، التي انتقد فيها سياسات حكومة إسرائيل اليمينية، والتي قوبلت بانتقادات حادة من وزراء إسرائيل المتطرفين.

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات ما وصفته بـ”الادعاء التضليلي الكاذب” الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم، بشأن حرصه على “عدم انهيار السلطة”.

وقالت في بيان أصدرته، إنه “امتداداً لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة مفضوحة لإخفاء الدور الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، من تدميرً للسلطة وضربٍ لمصداقيتها، في وعي وأعين الجمهور الفلسطيني، عبر التصعيد الإسرائيلي الدموي”.

وأكدت أن ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية بشأن “التسهيلات” هي “التزامات واجبة التنفيذ”، على دولة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وإنهاء قرصنة أموال الشعب الفلسطيني.

ورفضت الخارجية أية شروط تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ تلك الالتزامات، واعتبرتها “محاولة فاشلة لتسييسها”.

رفضت أية شروط إسرائيلية بشأن تنفيذ الالتزامات بهدف تسييسها

وشددت على أن المطلوب أيضاً، وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، تمهيداً للانخراط الإسرائيلي في عملية سياسية تفاوضية حقيقية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، تفضي لإنهاء الاحتلال والاعتراف الإسرائيلي الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينت”، أصدر، قراراً يقضي باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي “تمنع انهيار السلطة الفلسطينية”.

وذكرت تقارير عبرية أنه تم قبول القرار بأغلبية أعضاء “كابينت”، حيث صوت 8 أعضاء لصالح ذلك بينما عارض تاسع وعاشر امتنع في إشارة لبن غفير وسموتريتش، وأشارت إلى أن اتخاذ هذه القرارات يرتبط بوقف الرئيس محمود عباس لإجراءاته ضد الاحتلال سياسيًا على الساحة الدولية وقضائيًا في الجنائية الدولية، ووقف دفع رواتب أهالي الشهداء والأسرى وكذلك وقف ما أسمته بـ”التحريض”.

ونوهت إلى أن حكومة تل أبيب، لم توافق على أي تسهيلات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية التي تتطلب موافقة وزارة المالية مثل تخفيضات على المحروقات وشطب بعض الديون.

وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بما وصفتها بـ”الصفعة غير المسبوقة” التي وجهها الرئيس الأمريكي بايدن لحكومة نتنياهو، واصفا إياها بـ”الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل“.

واعتبرت أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمثل “خطوة بالاتجاه الصحيح”، لكنها طالبت بترجمة أقواله ومواقفه إلى أفعال وإجراءات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني “من تطرف وعنصرية الحكومة الإسرائيلية، وتكفل حماية حل الدولتين وانقاذه من براثن الاستيطان والجرافات الإسرائيلية”.

وشددت على ضرورة إجبار الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع.

واعتبرت أن استمرار إسرائيل في استيطانها غير الشرعي وغير القانوني، سيعرضها ليس فقط للمساءلة والمحاسبة وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنما أيضاً سيعرضها لعقوبات أممية.

وتوقعت الخارجية الفلسطينية من إدارة بايدن الوفاء بالتزاماتها، التي أعلنت عنها تجاه القضية الفلسطينية ودعم التوجهات القانونية لدولة فلسطين في المحافل الدولية.

جدير ذكره أن بايدن وعد بفتح القنصلية الأمريكية في القدس، وكذلك فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وإعادة دعم الفلسطينيين، وتطبيق رؤية حل الدولتين في برنامجه الانتخابي.

وكان بايدن، اتهم حكومة اليمين الإسرائيلية الحالية بأنها تضم أعضاء متطرفين، وقال “أنا من أولئك الذين يعتقدون أن أمن إسرائيل النهائي يكمن في حل الدولتين، في حكومة نتنياهو وزراء هم الأكثر تطرفاً الذين رأيتهم في حياتي”.

وأضاف “وزيري المالية، والأمن القومي بتسلائيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير هما جزء من مشكلة الضفة الغربية”، كما انتقد الرئيس بايدن سياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية.

والجدير ذكره أن الرئيس الأمريكي، لم يبادر كما جرت العادة، إلى دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض وعقد لقاء معه، رغم ممارسته لمهامه منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” حين سئل عن ذلك، إن “الرئيس الإسرائيلي سيحضر هنا”، وأن لأمريكا “اتصالات أخرى”.

وقد أغضب من قبل هذا القرار نتنياهو، الذي يريد الحصول على دعوة أمريكية لزيارة البيت الأبيض، وإجراء محادثات ثنائية مع بايدن.

ودفعت تصريحات بايدن عن حكومة تل أبيب، بالوزير المتطرف إيتمار بن غفير، توجيه انتقادات حادة لبايدن، وقال وهو يوجه حديثه للرئيس الأمريكي “إسرائيل لم تعد جزءاً من أمريكا”.

وقال “إذا كان بايدن يعتقد أن توزيع الأسلحة على الإسرائيليين تطرفٌ، فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل، ليرى أن التطرف الذي يتحدث عنه، بدافع الحب لإسرائيل فنحن نحب بلادنا”.

غير أن تصريحات بن غفير، أغضب الوزير السابق وهو من أقطاب المعارضة موشيه يعلون، الذي قال “هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية ليس لديهم فكرة عن أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة”.