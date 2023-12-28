الخارجية الفلسطينية ترفض سياسة الاستجداء الدولي لإسرائيل مع اتساع الكارثة الإنسانية في غزة

غزة- “القدس العربي”: رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية طريقة تعامل المجتمع الدولي مع دولة الاحتلال، باستمرار الاستجداء وتوجيه المناشدات إليها لحماية المدنيين، وتحسين ظروف حياتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الاستجداء “يفشل أمام اتساع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة أنها دولة الاحتلال والدمار والإبادة، وما زالت هي التي تقرر مصير المواطنين، من يموت منهم، ومن يعيش، وكيف يعيش”.

وحمّلت الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الوضع الكارثي، وقالت إنه يمثّل “وصمة عار في جبين الإنسانية، خاصة أن إسرائيل تتعمّد خلق مثل هذه البيئة المميتة للإنسان”.

وأشارت إلى تحذيرات الأمم المتحدة، ووكالاتها، ومنظماتها المختصة، ومسؤوليها، و”الأونروا”، ومسؤوليها، وعديد المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، المتواصلة بشأن عمق وتوسّع الكارثة الإنسانية التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جراء استمرار “جرائم حرب الإبادة الجماعية” التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستمرار النزوح القسري المتواصل لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الكارثة تشمل جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، ومستوياتها المختلفة الصحية والطبية والغذائية والبيئية والإنسانية، كأوجه متعددة لـ “الإبادة الجماعية التي تحوّل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن”.