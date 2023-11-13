سياسة | عربي | فلسطين

الخارجية الفلسطينية تطالب “الجنائية الدولية” بحماية الفلسطينيين

13 - نوفمبر - 2023

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رام الله:  أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بحق مواطن (65 عاما)، أثناء قيادته مركبته في مدينة الخليل”.

واعتبرت الخارجية ، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، “إعدام المسن جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد أبناء شعبنا”.

وحذرت من التعامل مع “جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا المحاصر في قطاع غزة”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “التخلي عن صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم”.

وأكدت الخارجية أنها “ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج على صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم”.

( د ب أ)

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