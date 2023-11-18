الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال المتواصلة دعوة إسرائيلية رسمية لإغراق الضفة في دوامة من العنف

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية مساء أمس الجمعة في مخيم بلاطة، والذي خلف خمسة شهداء وعددا آخر من الجرحى والمصابين، ودمارا كبيرا في المكان.

واعتبرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم ، أن “هذه الجريمة البشعة امتداد لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا”، مشيرة إلى أنها “تنظر بخطورة بالغة جدا لاستخدام الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة وتعتبره تصعيداً خطيراً في الأوضاع ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد شعبنا في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للتفكير بالهجرة، توافقاً وتنفيذاً لتهديدات وتحريض ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفهم”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات هي أكبر دعوة واستعجال إسرائيلي رسمي لإغراق الضفة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها”.

ورأت الوزارة أن “هذا التصعيد الخطير استخفاف بالدعوات والمطالبات الدولية والأمريكية بوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

( د ب أ )