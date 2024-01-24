الخارجية الفلسطينية : نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم

رام الله: قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الأربعاء ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم ويتفاخر باستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة”.

وأضافت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، أن “ما يروج له نتنياهو بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة لمدة ستة أشهر أخرى استخفاف بالمطالبات الأممية والدولية التي تدعو لوقف الحرب فورا”.

وأشارت إلى أن “تصريحات نتنياهو تعني الاستمرار في الإبادة الجماعية والنزوح القسري والتهجير للمواطنين في قطاع غزة”.

وأدانت الوزارة بـ “أشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا، والتي تنتهك فيها نصوص ومضامين وروح اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة وجميع القوانين الدولية التي تنظم أوضاع المدنيين العزل في ظل الحرب، بما في ذلك تسوية المنازل والمنشآت، وارتكاب مئات المجازر الجماعية وفرض النزوح القسري على سكانها، بحجج وذرائع واهية”.

(د ب أ )



