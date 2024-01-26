الخارجية الفلسطينية نددت بحرب الإبادة الجماعية

غزة ـ «القدس العربي»: قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن كل يوم يمر على «حرب الإبادة الجماعية» التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، «يعكس سقوطا قانونيا وأخلاقيا على المستوى الدولي، والدول التي تدعي التمسك والحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين، خاصة أنها فشلت في تحقيق الاستجابة السريعة والإغاثية للمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت القتل والقصف الهمجي بالأسلحة المحرمة دوليا، في أبشع وأوضح أشكال التواطؤ الدولي مع الاحتلال».

وأكدت في الوقت ذاته أن صمود الشعب الفلسطيني وبقاءه في أرض وطنه، بالرغم من أشكال الإبادة التي يتعرض لها «يُفشل يوميا أهداف نتنياهو الحقيقية من العدوان، ويفضح التواطؤ الدولي، ويؤكد فشل الخيارات العسكرية والأمنية في التعامل مع شعبنا وقضيته، ويعكس في الوقت ذاته الضرورات الاستراتيجية والأهمية لحل الصراع بالطرق السياسية مهما اشتدت وكبرت معاناة شعبنا وآلامه، ومهما طال أمد العمى الدولي عن حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة».

ونددت مجددا بـ «حرب الإبادة الجماعية» التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم 112 على التوالي، والتي قالت إنها لا زالت تخلف يوميا ما يقارب 200 شهيد ومئات المصابين والجرحى وتعميق دوامة «النزوح القسري والموت بحق المدنيين الفلسطينيين، وتوسيع دائرة التدمير وحصار المراكز الصحية والمستشفيات وإخراجها عن الخدمة واحدة تلو الأخرى» .

وقالت إن ذلك يأتي في ظل إمعان إسرائيلي بمنع وصول المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين بما في ذلك فرض سياسة التجويع والتعطيش، وشح الإمكانيات خاصة ما يلزم الدفاع المدني من أدوات تمكنه من الوقوف إلى جانب النازحين الذين تغرق خيامهم في مياه الشتاء، وتطبق دائرة الموت المحقق خاصة على النساء والأطفال والمرضى والجرحى وكبار السن.

فيما قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال النازي باستهدافه آلاف المواطنين بالقذائف المدفعية والصواريخ عند دوار الكويت في مدينة غزة، أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات، دليل آخر على دموية الاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال ضد النساء والأطفال والأبرياء في غزة.

وأضاف في بيان، مساء الخميس، أن هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء، إضافة لمئات الجرحى، تفضح سياسة التجويع والقتل والحصار التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

وتابع أن هذه الجرائم تستدعي مواقف جريئة وعملية من قبل المجتمع الدولي، الذي تقع عليه مسؤولية أساسية من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات وفتح المعابر، بعيدا عن اشتراطات الاحتلال وفرض القيود التي تفاقم الأزمات والمآسي الإنسانية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، داعيا الأمم المتحدة لاتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الجرائم المروعة ومحاسبة المجرمين من قادة الاحتلال الفاشي.