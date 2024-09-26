قطر تنفي وجود مسار وساطة رسمي لوقف إطلاق النار في لبنان

الدوحة- “القدس العربي”:

نفى الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، وجود مسار وساطة رسمي تشارك فيه الدوحة للتوصل لوقف إطلاق النار في لبنان أو له ارتباط بمسار الوساطة التي تقوم بها قطر لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية، عدم وجود مسار وساطة رسمي يعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان حتى الآن.

كما نفى وجود “ارتباط مباشر” بين اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان، واقتراح وقف إطلاق النار في غزة والذي تساهم قطر في مساره على حد المعلومات المتوفرة لديه وفق ما أعلن.

وكشف الأنصاري في معرض رده على أسئلة الصحافيين وجود عدد من البيانات التي صدرت مؤخراً وكانت قطر من ضمنها، وتؤكد على ضرورة إيقاف الحرب على لبنان مؤقتاً، مخافة انفجار الوضع في المنطقة.

وأشار إلى أن قطر تعمل مع جميع شركائها الإقليميين بالدعوة لوقف إطلاق النار في لبنان. ولفت أن قطر تعتبر ما يجري أمراً غير مبرر وهي حرب مكتملة الأركان ولا يمكن وصفها مجرد تصعيد، تحديداً مع ارتفاع حصيلة الضحايا.

وشدد أنه لابد من وقف الحرب سواء في لبنان وفي غزة. وكشف أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم ضمانات لوقف إطلاق النيران وتفادي إخراج الصراع من دائرته. واستطرد أن الوساطة التي تقوم بها قطر مع شركائها ما تزال مستمرة، لكن الأمر يتطلب إرادة حقيقية بوجود طرف يرغب في السلام.

وأكد التزام الدوحة بذل كافة الجهود لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتنسيق الجهود مع مختلف الأطراف لوقف العدوان وتخفيف معاناة سكان القطاع الذين يواجهون واحدة من أسوأ الكوارث في العصر الحديث. وقال الأنصاري إن قطر جزء من مقترح وقف إطلاق النار في لبنان، لوقف النزيف وحماية المدنيين.