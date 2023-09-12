الخارجية الكويتية: السلطات المصرية اعتذرت عن الخريطة المسيئة للكويت

الكويت: أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تلقي سفارة الكويت لدى جمهورية مصر العربية اعتذارا بسبب عرض خريطة غير متضمنة دولة الكويت أثناء محاضرة في إحدى الدورات التي شارك فيها ضباط كويتيين.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إنه ورداً على ما ورد لها من المكتب العسكري في القاهرة حول قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت.

وأضاف البيان أن السفارة الكويتية في مصر قامت وبالتنسيق مع المكتب العسكري بالقاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت.

وذكر البيان أن تلك الجهات بيّنت أن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر، وقد قام القائمون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت، مؤكدين على أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.

(د ب أ)