الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا

الكويت: أهابت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة بمواطنيها المتواجدين في لبنان من دون حاجة ملحة مغادرتها في أقرب وقت ممكن.

ودعت الوزارة في بيان لها من تتعذر عليه مغادرة لبنان إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت لدى بيروت فورا عبر هاتف الطوارئ.

كما جددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين إلى عدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

(د ب أ)