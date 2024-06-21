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الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا

21 - يونيو - 2024

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الكويت:  أهابت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة بمواطنيها المتواجدين في لبنان من دون حاجة ملحة مغادرتها في أقرب وقت ممكن.

ودعت الوزارة في بيان لها من تتعذر عليه مغادرة لبنان إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت لدى بيروت فورا عبر هاتف الطوارئ.

كما جددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين إلى عدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

(د ب أ)

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  1. يقول شبيك لبيك:
    يونيو 21, 2024 الساعة 10:51 م

    على الأرجح العدوان الصهيوني على لبنان سيقع ليلة المناظرة بين بايدن وترامب..اي في
    ليلة ٢٦ على٢٧ من هذا الشهر.

    رد
  2. يقول حبيب الصفا:
    يونيو 21, 2024 الساعة 11:49 م

    امريكا أعجز من ان تهاجم حزب الله وقد تم تحديد مواعيد سابقة وكانت كلها كاذبة فمتى سنتعلم

    رد

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